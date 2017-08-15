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13 пензенцев отправились на седьмую смену «Территории смыслов»

08:48 | 15.08.2017 | Общество

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. 13 представителей Пензенской области отправились на седьмую смену «Молодые специалисты транспортной отрасли» всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».

13 пензенцев отправились на седьмую смену «Территории смыслов». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что в течение семи дней их ждет насыщенная образовательная программа, встречи с известными людьми, спортивные соревнования и культурные мероприятия.

Ожидается, что одним из гостей смены станет заместитель мэра Москвы, ответственный за транспортный комплекс, Максим Ликсутов.

Кроме того, молодые люди примут участие в конкурсе молодежных проектов на соискание грантовой поддержки.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, всего в 2017 году в прошедших сменах приняли участие 64 представителя Пензенской области.
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