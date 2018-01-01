Документация на второй этап капремонта набережной в Пензе направлена на проверку
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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на вторую очередь капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе передана на экспертную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Окончание работ запланировано на май 2018 года.
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Стоимость работ в рамках первой очереди капремонта составляет более чем 33 млн. рублей.
Ведется демонтаж плит покрытия, бетонирование нижней прогулочной зоны, выполняются работы по планировке откосов и устройству арматурного каркаса.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», набережная реки Суры как общественная территория в 2017 году вошла в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».