Документация на второй этап капремонта набережной в Пензе направлена на проверку Общество Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Проектно-сметная документация на вторую очередь капитального ремонта набережной реки Суры в Пензе передана на экспертную проверку. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Окончание работ запланировано на май 2018 года. Читайте также

Фонтан перед драмтеатром и полностью пешеходная Московская: как Пензу видят архитекторы Стоимость работ в рамках первой очереди капремонта составляет более чем 33 млн. рублей. Ведется демонтаж плит покрытия, бетонирование нижней прогулочной зоны, выполняются работы по планировке откосов и устройству арматурного каркаса. Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», набережная реки Суры как общественная территория в 2017 году вошла в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Нашли ошибку в тексте?

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