В Пензе с начала августа приставы взыскали более 1 млн. рублей алиментов Общество

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Приставы отдела по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе взыскали более 1 млн. 100 тыс. рублей в рамках акции «Заплати алименты! Собери ребенка в школу!», стартовавшей 1 августа.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, некоторые мужчины погасили задолженность лишь для сохранения своего имущества.

«Один из мужчин, чтобы не лишиться своего гаража, решил, что лучше оплатить долг по алиментам. 107 тыс. рублей будут перечислены к началу учебного года», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, еще один должник заплатил 80,5 тыс. рублей алиментов после того, как на его автомобиль «Renault Logan» наложили запрет на регистрационные действия.