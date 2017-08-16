10:16:55 Среда, 16 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе с начала августа приставы взыскали более 1 млн. рублей алиментов

09:49 | 16.08.2017 | Общество

Печать

Пенза, 16 августа 2017. PenzaNews. Приставы отдела по исполнению документов о взыскании алиментных платежей по городу Пензе взыскали более 1 млн. 100 тыс. рублей в рамках акции «Заплати алименты! Собери ребенка в школу!», стартовавшей 1 августа.

В Пензе с начала августа приставы взыскали более 1 млн. рублей алиментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по Пензенской области Яна Загребельная, некоторые мужчины погасили задолженность лишь для сохранения своего имущества.

«Один из мужчин, чтобы не лишиться своего гаража, решил, что лучше оплатить долг по алиментам. 107 тыс. рублей будут перечислены к началу учебного года», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, еще один должник заплатил 80,5 тыс. рублей алиментов после того, как на его автомобиль «Renault Logan» наложили запрет на регистрационные действия.
Актуальное
Читайте также
В пензенской областной библиотеке открыта выставка, посвященная 205-летию войны 1812 года В Пензенской области посещаемость поликлиник выросла почти на 4,5%
В пензенской картинной галерее пройдет выставка «Живая механика да Винчи» Спартакиада органов госвласти Пензенской области завершится 19 августа
Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при попытке арендовать жилье в Петербурге Бухгалтер из Пензы победила в первом этапе фотоконкурса «Открытый взгляд»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама