В Пензенской области исполнено 94% предписаний о пожарной безопасности Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. 94% предписаний в области пожарной безопасности исполнено в Пензенской области по результатам шести месяцев 2017 года.

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Согласно данным, озвученным на публичном обсуждении результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие, которое состоялось в центре управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по региону, за этот период сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы и его территориальных подразделений провели 617 проверок в области пожарной безопасности, в том числе 321 плановую и 296 внеплановых.

87 из них осуществлены в связи с информацией об угрозе причинения вреда жизни и здоровью граждан.

По результатам мероприятий по контролю выдано 362 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. В ходе проверок выявлено 1 тыс. 565 нарушений требований пожарной безопасности, при этом 1 тыс. 468 нарушений было устранено.

В частности, более 1 тыс. нарушений было связано с обеспечением безопасности людей, почти 180 — с возможной причиной возникновения пожара, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.