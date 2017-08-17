В историческом центре Пензы будет создан сквер Полярников Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Сквер Полярников будет создан напротив пензенской гимназии №4 «Ступени», которую окончил известный путешественник Евгений Сузюмов — на участке между инновационным бизнес-инкубатором и казачьим институтом технологий. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель реготделения Русского географического общества Игорь Пантюшов в четверг, 17 августа.

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«Пустующий сквер, центр города, красивое место. Администрация города предложила нам его обустроить. Мы долго согласовывали название, но все-таки пришли к выводу, что не так далеко от него дом [путешественника, Константина] Бадигина, школа [Евгения] Сузюмова — гимназия №4. Школьники постоянно убирались за этим пустырем; за цветами, которые там растут ухаживали», — пояснил собеседник агентства.

По мнению Игоря Пантюшова, новый сквер станет подходящим местом для проведения патриотических акций, мероприятий гимназии и института, а также позволит сохранить память об известных полярниках, которые родом из Пензенской области.

«Там будет гранитом в центре сквера интересная площадь выложена. Посередине планируется инсталляция в виде якоря корабля», — сказал он.

Председатель реготделения РГО добавил, что в зеленой зоне будет размещен только один информационный стенд о пензенских путешественниках, чтобы не загромождать территорию.

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«Законченный вид сквер приобретет на следующий год. В этом году будут видны контуры, и состоится открытие, наверное, в начале октября», — сообщил Игорь Пантюшов.

Он подчеркнул, что в сквере будет максимально сохранено экологическое равновесие.

«Планируем пригласить сюда Артура Николаевича Чилингарова — главного российского полярника, на открытие. Будем прикладывать все силы, чтобы он приехал», — добавил собеседник агентства.