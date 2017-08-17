В Нижнеломовском районе семья в суде отстояла право на помощь в улучшении жилищных условий Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Суд в Нижнем Ломове Пензенской области признал незаконным постановление районной администрации, которым семье было отказано в право на включение в список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка.

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«Семья Веденяпиных, полагая, что отвечает всем требованиям, которые указаны в программе «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014–2020 годы», […] обратилась в администрацию Нижнеломовского района с заявлением о включении в список получателей социальных выплат», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, одним из оснований стало то, что на одного члена семьи приходится менее 10 кв. метров площади жилого помещения.

Он уточнил, что администрация ответила на заявление отказом, поскольку глава семьи три года назад ухудшил жилищные условия, передав свою часть в родительском доме.

«Обмен доли жилого помещения в марте 2014 года был произведен его матерью, когда он был несовершеннолетним и не мог выражать свою волю на совершение сделок с имуществом. Само жилое помещение было признано аварийным и подлежащим сносу. Молодой человек произвел отчуждение доли жилого помещения до того, как зарегистрировал брак и у них с супругой родился ребенок», — пояснил собеседник агентства.

По словам представителя суда, отказ администрации Нижнеломовского района, мотивированный тем, что с момента ухудшения жилищных условий не прошло 5 лет, был признан незаконным, потому что это действие с недвижимостью не было совершено с намерением поставить семью в бедственное положение.

«Суд признал обоснованными требования семьи и возложил на администрацию Нижнеломовского района обязанность включить ее в список получателей социальных выплат на приобретение или строительство жилья при рождении первого ребенка», — резюмировал он.