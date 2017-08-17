Застройщик предложил выкупить жилье у пензенца, критикующего понравившийся Медведеву «Спутник» Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Пензенский поэт Юрий Квитка сообщил, что компания «Термодом» предложила выкупить у него квартиру в городе «Спутник» после того, как он подверг резкой критике качество жизни в микрорайоне, который на прошлой неделе был презентован премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву как образцово-показательный.

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«Друзья. Случилось то, чего я не ожидал. Термодом предложил мне выкупить мою квартиру в Лазурном гетто и оплатить переезд в любую квартиру, которая мне понравится. Естественно, жить в Спутнике я не собираюсь, тошнит от этого закрытого «острова дураков», — написал он на своей странице в Facebook.

Этому предшествовала серия публикаций в соцсети, в которых Юрий Квитка акцентировал внимание интернет-пользователей на недостатках «Спутника».

Он выразил недовольство, в частности, тем, что двор в жилом комплексе «Лазурный» незадолго до приезда председателя правительства России оказался огорожен забором, а проинформировали людей об этом уже по факту.

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Город «Спутник» перед приездом Дмитрия Медведева

Также поэт заявил, что ранее «Термодом» «не выполнил условия договора при передаче квартиры», юристы компании «издевались при оформлении документов», а менеджер по продаже «по-хамски вела себя».

В ответ на комментарий одного из пользователей, поинтересовавшегося, почему молодой человек до сих пор не переехал из микрорайона, который его не устраивает, Юрий Квитка сообщил, что разместил объявление о продаже квартиры еще полгода назад, однако им никто так и не заинтересовался.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшую пятницу, 11 августа, в ходе визита в Пензу премьер-министр РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетил город «Спутник», расположенный в селе Засечном.

После этого на совещании в правительстве Пензенской области он отметил, что «Спутник» — это «большой микрорайон, современный, оставляющий весьма благоприятное впечатление».