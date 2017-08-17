Мощеные тротуары на четырех улицах в центре Пензы будут замкнуты в кольцо Общество

Пенза, 17 августа 2017. PenzaNews. Пешеходные зоны, которые выполнят в брусчатке на улицах Кирова, Максима Горького, Володарского и Бакунина в Пензе, будут представлять собой кольцевой маршрут. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Всего в 2017 году в Пензе проведены электронные аукционы на ремонт тротуаров на 15 участках общей площадью более 34 тыс. кв. метров на сумму более 48 млн. рублей.

В этот перечень вошли, в частности, улица Кирова от перекрестка с улицей Бакунина до подъездных путей к зданию правительства Пензенской области и проспект Победы от путепровода на улице Беляева до трассы М5 «Урал».

Тротуары также будут отремонтированы на проезде Германа Титова вблизи подъездных путей к стадиону «Зенит» и на участке улицы Коммунистической.

В порядок приведут пешеходные дорожки на нечетной стороне улицы Пушкина между улицами Володарского и Московской, на улице Володарского от улицы Бакунина до улицы Максима Горького и на улице Максима Горького от улицы Кирова до улицы Красной.

Кроме того, тротуары планируется отремонтировать на улице Лермонтова со стороны сквера, на четной стороне улицы Красной от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова, на улице Бакунина от улицы Кирова до улицы Володарского.

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Также предусмотрен ремонт тротуаров на улице Кирова от улицы Славы до улицы Максима Горького, на улице Пушкина от улицы Некрасова до улицы Бекешской, а также от улицы Пугачева до многопрофильного колледжа.

Кроме этого, в данный список вошли пешеходные дорожки на улице Калинина рядом со строениями №1 и №9, ремонт которых уже завершен, и тротуары на улице Ставского вдоль детского сада №173.

При этом ремонт на улице Калинина ведется по программе «Безопасные и качественные дороги», а остальные объекты будут приведены в порядок благодаря муниципальной программе за счет городского бюджета.