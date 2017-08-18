Многодетная мать из Кузнецка подняла проблему освещения в строящемся микрорайоне Общество

Кузнецк, 18 августа 2017. PenzaNews. Мать пятерых детей из Кузнецка Татьяна Ильина обратилась к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой решить проблему недостаточного уличного освещения в районе, где выделены участки для многодетных семей.

Фото: Pnzreg.ru

«Участки нам дали хорошие, не на окраине, есть возможность провести коммуникации. Но пока свет есть только на двух улицах, где уже поселились люди. Там, где идет стройка, освещения пока нет, и это очень затрудняет процесс строительства», — сказала она в ходе приема главой региона граждан в Кузнецке минувший четверг, 18 августа.

Татьяна Ильина также пожаловалась на проблемы с канализацией и отсутствие хорошей дороги, при этом она отметила оперативность выделения многодетным семьям участков под строительство индивидуальных домов.

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский пояснил, что для третьей улицы нового микрорайона уже спроектировано освещение — там будет установлено 20 уличных светильников.

«По дорогам к проектам только приступаем, поселок — территория бывшего аэродрома, земельные вопросы только недавно были урегулированы. Водопровод есть, газ проведен за счет инвестпрограммы, в планах — провести канализование», — уточнил он.

В свою очередь губернатор поручил сделать дорогу скорее, хотя бы в щебеночном исполнении.

«Эту территорию нужно развивать. Власть должна не на словах поддерживать многодетные семьи, а реально помогать находить решение стоящих перед населением проблем. В этом году сделайте все, что можно, и готовьте проектно-сметную документацию на 2018 год», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба мэрии.