Жители помогают корректировать работы по благоустройству — мэр Пензы Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Власти Пензы могут оперативно корректировать работу по благоустройству территорий благодаря неравнодушным жителям, которые высказывают замечания в том числе в социальных сетях. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Выполнив более половины объема по ремонту объектов улично-дорожной сети, запланированного на этот год, в настоящее время мы вплотную занялись тротуарами, которые в центре города будут выполнены в брусчатке. Благодарны активным жителям, которые обращаются в социальных сетях и делают замечания. Это позволяет оперативно реагировать и устранять недостатки на каждом этапе работ по ремонту дорог», — сказал он в ходе встречи с представителями общественности Октябрьского района, состоявшейся в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова вечером в минувший четверг, 17 августа.

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Мэр проинформировал собравшихся о реализации в городе приоритетных проектов — «Безопасные и качественные дороги» и «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой в 2017 году будет благоустроено 35 дворов, в том числе 12 — в Октябрьском районе.

«Наша задача, чтобы работы велись с учетом пожеланий граждан, выполнялись комплексно и имели законченный цикл, во дворе, включенном в программу, были хорошие въезды, дороги, тротуары, освещение, лавочки, организованное парковочное пространство. Кроме того, собственники могут принять участие в софинансировании работ по установке игровых и спортивных элементов на детских площадках», — отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, вторая половина встречи с активом района прошла в формате «вопрос-ответ».