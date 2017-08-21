Пенза провалила работу по подсветке домов — Иван Белозерцев Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев считает, что представители мэрии Пензы не справились с задачей по обустройству архитектурной подсветки зданий в вечернее время.

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«Город провалил работу, связанную с подсветкой домов. [...] Мы договаривались весной, что Вы начнете эту работу, но она провалена», — сказал глава региона, обращаясь к мэру Пензы Виктору Кувайцеву в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 21 августа.

Губернатор отметил, что на выполнение этой задачи может уйти 2–3 года, однако начинать ее реализацию нужно уже сейчас.

«Здания должны подсвечиваться, тогда в вечернее время город будет по-другому смотреться, радовать жителей и тех, кто приезжает к нам», — сказал Иван Белозерцев.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 3 октября 2016 года в ходе круглого стола в областном правительстве губернатор Иван Белозерцев призвал разработать проект внешней подсветки зданий в центре Пензы.

В начале 2017 года глава региона отметил, что не видит заметных шагов в данном направлении. Вместе с тем Иван Белозерцев высказал мнение, что подсветка зданий наряду с ликвидацией навязчивой рекламы и нестационарных торговых объектов на красной линии помогла бы преобразить облик города.