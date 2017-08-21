В Пензенской области за месяц подготовят документацию по проекту «БКД» на 2018 год Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Документация на работы, которые планируется выполнить в Пензенской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году, должна быть готова до середины сентября. Об этом сообщил глава регионального Минстроя Александр Гришаев.

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«В пятницу мы были в Москве. Поставлена задача до 15 октября уже защитить программу по «БКД» на 2018 год. […] Как минимум, до середины сентября должна быть документация», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 21 августа.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил провести на текущей неделе совещание, на котором обсудить проекты, планируемые к реализации в будущем году.

«Мне на следующей неделе [представить] предложения по капитальному ремонту дорог в городе Пензе, Пензенском районе и Заречном», — добавил он.

По мнению губернатора, по возможности в проектах необходимо предусмотреть расширение дорог.

Также Иван Белозерцев обратил внимание на проблему отсутствия ливневой канализации на некоторых участках.

«В Европе тоже не везде ливневки есть, а, например, [организуют] отвод воды через бордюры. […] У нас так не делают, как будто они не видят», — отметил глава региона.