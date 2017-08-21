В Пензенской области на поддержку многодетных семей направят почти 26 млн. рублей Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Более 26 млн. рублей планируется заложить в бюджете Пензенской области на 2017 год на выплату ежемесячного пособия, предусмотренного при рождении третьего и последующих детей до достижения возраста 3 лет. Об этом сообщила заместитель министра финансов региона Татьяна Подмарева.

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«Увеличивается наша доля расходов на ежемесячную денежную выплату, которая назначается при рождении третьего и последующих детей на общую сумму 25,7 млн. рублей», — сказала она, представляя законопроект о внесении изменений в бюджет Пензенской области в ходе заседания комитета по экономической политике Законодательного собрания региона в понедельник, 21 августа.

Татьяна Подмарева добавила, что 15 млн. рублей планируется дополнительно направить на реализацию мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан в жилищной сфере.

Выплата ежемесячного пособия при рождении третьего и последующих детей до достижения несовершеннолетним возраста 3 лет в 2017 году осуществляется на условиях софинансирования — 48,7% средств выделяется из бюджета Пензенской области, 51,3% — из федерального.

Размер выплаты составляет 8 тыс. 960 рублей.