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В Пензе пройдет фестиваль сладостей

14:50 | 22.08.2017 | Общество

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Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. Детский фестиваль сладостей, приуроченный ко Дню знаний, пройдет на площади Ленина в Пензе в субботу, 2 сентября, где в тот же день состоится презентация спортшкол.

В Пензе пройдет фестиваль сладостей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется ярмарка мороженого, кондитерских изделий, меда, варенья, выпечки, молочных продуктов и безалкогольных напитков.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению молочных коктейлей и кондитерских изделий, конкурсы и квесты.

Также запланирована концертная программа.

В преддверии мероприятия объявлен конкурс на лучшее название фестиваля. Свой вариант можно направить в оргкомитет по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 2 — центр развития творчества детей и юношества.

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Конкурсная комиссия оценит яркость и оригинальность названия фестиваля, художественный вкус, наличие смысловых ассоциаций, учет культурного контекста и возможность рекламного применения.

В заявке необходимо указать предложенное наименование, фамилию, имя, отчество, возраст ребенка и одного из родителей или законных представителей, а также контактный телефон.

Победитель получит приз, однако какой именно, пока не уточняется.

Предложения будут приниматься по 25 августа включительно.

Как сообщила ИА «PenzaNews» методист центра развития творчества детей и юношества Елена Новокрещенова, на конкурс уже поступило около 20 вариантов названия фестиваля сладостей.
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