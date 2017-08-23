Ремонт двух дорог в Колышлейском и Сердобском районах завершен раньше срока Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Две автомобильные дороги, расположенные в Колышлейском и Сердобском районах Пензенской области, введены в эксплуатацию после ремонта на две недели раньше запланированного срока. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минстроя региона.

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В ведомстве уточнили, что это дороги регионального и межмуниципального значения: «Тамбов — Пенза» и «Колышлей — Сердобск — Беково», а также «Село Октябрьское — граница области» общей протяженностью 7 км.

«Ремонт проводился в рамках реализации госпрограммы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014–2020 годы». Была выполнена укладка двух слоев асфальтобетонной смеси, проведен ремонт водопропускных труб, укреплены обочины, установлены сигнальные столбы и барьерное ограждение, нанесена разметка», — пояснили в пресс-службе.