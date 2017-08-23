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В Пензе начали обустраивать сквер с рабочим названием «Ласточкино яйцо»

14:44 | 23.08.2017 | Общество

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Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Обустройство нового сквера с рабочим названием «Ласточкино яйцо» начато неподалеку от оврага вблизи улицы Мира на Западной поляне Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов в среду, 23 августа.

В Пензе начали обустраивать сквер с рабочим названием «Ласточкино яйцо»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он напомнил, что о намерении создать на этом месте сквер было объявлено еще во время апрельского субботника.

По словам Игоря Пантюшова, РГО обратилось с этим предложением в администрацию Ленинского района Пензы, которая поддержала начинание активистов и взяла на себя обязательство компенсировать затраты на материалы и работы по завершении обустройства зеленой зоны.

«Нашли подрядчика, который сделает это в долг [...] — ООО «Мастерфайбер», — уточнил собеседник агентства.

Он пояснил, что территория уже очищена от мусора и выровнена, на место завезен чернозем, рабочие прореживают растительность.

«Будет три больших кольца из плитки и покрытия из резиновой крошки в виде ласточкиных яиц. Они будут связаны дорожками», — сказал Игорь Пантюшов.

Он добавил, что обустройство площадок и дорожек планируется завершить к октябрю, а в следующем году в сквере появятся лавочки.

Председатель реготделения РГО сообщил, что проект будущего сквера разработал член архитектурного бюро «Вещь» Антон Белов.
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