Львица Майя не задержится в Пензе, ее намечено перевезти в крымский сафари-парк Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Владелец львицы Майи, напавшей на подростка в апреле 2017 года, Егиш Ероян намерен в ближайшие несколько недель перевезти ее из пензенского зоопарка, куда она была доставлена в ночь на 19 августа для временного содержания, в сафари-парк «Тайган» в Крыму.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ближайшие дни, может быть, даже сегодня мне позвонят, скажут, что вопрос решен, и будут подготавливаться документы для ее транспортировки. У меня в планах — Крым, там заповедник, сафари-парк «Тайган». Сейчас переговоры идут. Само руководство парка уже дало добро. Надо теперь с местными властями решить вопрос — с ветслужбой и в Пензе, и в Крыму — на ввоз и постоянное место жительства в случае чего», — пояснил Егиш Ероян корреспонденту ИА «PenzaNews» в среду, 23 августа.

Он добавил, что в сафари-парке более подходящие условия для крупного хищника, а содержать львицу в таких условиях, как в пензенском зоопарке, он мог и в Энгельсе.

Владелец львицы уточнил, что в Пензе постоянно находится рядом с животным, даже спит в машине, припаркованной неподалеку от вольера, так как львица заметно нервничает и начинает метаться из угла в угол, когда хозяин просто ненадолго выходит из клетки.

«Ей месяц был, когда мне ее подарили. На сегодняшний день ей 1 год и 9 или 10 месяцев», — сказал собеседник агентства, уточнив, что все это время львица находилась в семье и даже узнавала людей, которых не видела около полугода.

По словам Егиша Ерояна, хищница безопасна для окружающих, но довести ее до агрессии при желании можно, как и любого человека.

В свою очередь заместитель директора пензенского зоопарка Сергей Зубцов, пояснил ИА «PenzaNews», что зверинец стал первым учреждением, давшим согласие на передержку львицы, из тех, которые обзвонил ее владелец.

«Мы не отказались, решили пойти человеку навстречу. Первое — расходы на кормление он берет на себя, а второе — достигнута договоренность, что один львенок из первого помета львицы будет передан нам впоследствии», — сказал он.

Сергей Зубцов отметил, что транспортировку в Крым, как и в Пензу, владелец животного обязан осуществлять самостоятельно.

«Судебное решение было принято таким образом, что запрещено содержать львицу по месту его жительства в Энгельсе, хотя там и клетка была», — пояснил замдиректора зоопарка.

Он добавил, что посетители пензенского зверинца не смогут увидеть львицу.

Читайте также

Львица Майя из Энгельса доставлена в пензенский зоопарк

«Хозяин не настроен. И я думаю, что животное нецелесообразно выставлять на экспозицию, потому что большое количество людей будет непривычно для него, оно будет нервничать. Оно и так уже в стрессовом состоянии, а это еще больший стресс, который может повлиять на общее состояние здоровья», — отметил собеседник агентства.

Сергей Зубцов уточнил, что склоняется к позиции Егиша Ерояна, который утверждает, что как такового нападения не было и львица не причинила подростку травм, в частности, потому, что суд потребовал возместить только моральный ущерб.

«На мой взгляд, ситуация куда опаснее в контактном зоопарке, когда люди находятся в непосредственном контакте с животными. Они [звери] возбуждены, их успокаивают медикаментозными средствами», — пояснил заместитель директора учреждения.