Львица Майя из Энгельса доставлена в пензенский зоопарк Общество

Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Львица Майя из Энгельса, напавшая на подростка весной 2017 года, доставлена в пензенский зоопарк. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой управления Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

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«В настоящее время животное находится в пензенском зоопарке, куда было доставлено в сопровождении представителя принимающей стороны на личном автотранспорте должника. Исполнительные действия по изъятию львицы прошли в штатном режиме. Безопасность участников и присутствующих обеспечивала группа быстрого реагирования управления ФССП по Саратовской области, благодаря профессиональным действиям которых конфликтных ситуаций удалось избежать, в том числе несмотря на вполне закономерное нежелание владельца расставаться со своим питомцем», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что транспортировка прошла благополучно, животное чувствует себя хорошо.

«Также, по словам представителя зоопарка, владелец Майи в настоящее время находится в Пензе, чтобы помочь животному адаптироваться в новой обстановке», — говорится в сообщении.

В пензенском зоопарке данную информацию пока никак не комментируют.

24 апреля 2017 года на одной из центральных улиц Энгельса львица покусала 15-летнего подростка, который был госпитализирован с рваными ранами ягодиц, бедер и правой кисти.

В ходе предварительной проверки сотрудники полиции установили, что львица по кличке Майя принадлежит семейной паре и проживает в доме вместе с собаками. Ранее местные жители неоднократно видели, как хищника выгуливают на поводке. Со слов хозяина, зверя ему подарил друг. В тот вечер владельца не было дома. Родственники выпускали собак погулять и открыли дверь, чем воспользовалась львица.

Впоследствии владелец экзотического животного был привлечен к административной ответственности за нарушение правил карантина и оштрафован на 800 рублей.

Затем Энгельсский районный суд наложил запрет на выгуливание львицы в местах общего пользования, а впоследствии — постановил немедленно изъять животное из семьи.

Изначально предполагалось, что львицу перевезут в львиный сафари-парк «Тайган» в Крыму.

В конце июня стало известно, что львицу намерен принять пензенский зоопарк. Планировалось, что ее подселят к львице Даше, которая тоскует по умершему в марте Симбе.