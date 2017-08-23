В сети появился ролик, в котором критиковавший «Спутник» поэт хвалит микрорайон Общество

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. Видеоролик продолжительностью около 7,5 минут, в котором пензенский поэт Юрий Квитка вместе с супругой Екатериной Рылиной рассуждает о преимуществах жизни в городе «Спутник», ранее подвергавшемся жесткой критике с его стороны, опубликован на официальных страницах микрорайона в соцсетях в среду, 23 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его съемки, судя по интерьеру, прошли в одном из кафе, а в роли интервьюера, расспрашивающего молодую пару о жилье в «Спутнике», выступил телеведущий Павел Прохоренков, который также имеет квартиру в этом районе.

«Нет претензий ни к «Спутнику», ни к «Термодому» — вообще никаких. Если что-то возникает, какая-то проблема — лампочка в подъезде перегорела, звоним, все — ее сразу же меняют», — сказал, в частности, Юрий Квитка на видео .

Оно было записано еще до визита в Пензу премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, с приездом которого по времени примерно совпало начало конфликта поэта и компании «Термодом», быстро получившего широкую огласку благодаря соцсетям и СМИ.

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«Просто посмотрите это видео. Как нужно было постараться, чтобы за месяц (видео снимали в середине июля) потерять настолько лояльных жителей ЖК «Лазурный»! Никакого негатива не было, пока мы не столкнулись с хамством сотрудников «Термодома», — написал Юрий Квитка на своей странице в Facebook.

В одном из комментариев поэт отметил, что «не давал письменного согласия на размещение этого видео».

«А если пустят [его в эфир], хайпану немножечко. Это же плюсом пойдет к передаче персональных данных третьим лицам», — добавил Юрий Квитка.

Ранее он выразил возмущение тем фактом, что у охранников «Лазурного» есть его персональные данные, включая фамилию, имя, отчество и адрес, чтобы сверять их со списком людей, которых можно пустить на огороженную территорию.