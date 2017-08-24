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Избивший собаку лопатой под Пензой мужчина оштрафован на 7,5 тыс. рублей

09:43 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 7,5 тыс. рублей назначено мужчине, который признан Наровчатским районным судом Пензенской области виновным в жестоком обращении с животным, совершенном с применением садистских методов.

Избивший собаку лопатой под Пензой мужчина оштрафован на 7,5 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В июне 2017 года, решив отомстить хозяйке собаки, заостренным концом штыковой лопаты нанес животному, находившемуся на цепи и не имевшему возможности убежать либо спрятаться, не менее трех ударов, причинив особые мучения, боль и повреждения», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Наровчатского районного суда.

Он уточнил, что при назначении наказания суд учел явку с повинной и активное способствование расследованию преступления в качестве смягчающих обстоятельств.

«Приговор вступил в законную силу», — отметил собеседник агентства.
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