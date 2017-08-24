Пензенская область впервые вошла в топ-10 событийных регионов

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 10 место в рейтинге событийных регионов для путешествий в сентябре 2017 года, который подготовлен создателями портала «Национальный календарь событий».
По данным каталога, на предстоящий месяц всего запланировано 166 мероприятий, которые потенциально могут быть интересны туристам. Из них 24 удостоены статуса «Национальное событие – 2017».
Возглавила топ-10 Калининградская область, где в числе прочего состоится фестиваль исторических судов «Водная ассамблея».
На втором месте расположилась Воронежская область, где запланировано девять крупных событий, в основном — творческие и музыкальные.
В десятку привлекательных для путешествий регионов вошли также Ленинградская область, Приморский край, Калужская, Свердловская, Московская, Липецкая и Челябинская области.
Согласно представленным данным, в Пензенской области, которая замыкает топ-10, намечено пять туристско-привлекательных событий.
При этом регион включен в рейтинг впервые.
В числе мероприятий, которые, согласно данным на портале, пройдут в Пензенской области в сентябре, названы фестиваль русской народной песни, историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище», поэтический фестиваль имени М.П. Смирновой, международный живописный и скульптурный симпозиум, а также легкоатлетическая эстафета.
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