Пензенская область впервые вошла в топ-10 событийных регионов Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 10 место в рейтинге событийных регионов для путешествий в сентябре 2017 года, который подготовлен создателями портала «Национальный календарь событий».

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По данным каталога, на предстоящий месяц всего запланировано 166 мероприятий, которые потенциально могут быть интересны туристам. Из них 24 удостоены статуса «Национальное событие – 2017».

Возглавила топ-10 Калининградская область, где в числе прочего состоится фестиваль исторических судов «Водная ассамблея».

На втором месте расположилась Воронежская область, где запланировано девять крупных событий, в основном — творческие и музыкальные.

В десятку привлекательных для путешествий регионов вошли также Ленинградская область, Приморский край, Калужская, Свердловская, Московская, Липецкая и Челябинская области.

Согласно представленным данным, в Пензенской области, которая замыкает топ-10, намечено пять туристско-привлекательных событий.

При этом регион включен в рейтинг впервые.