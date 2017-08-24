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Пензенская область впервые вошла в топ-10 событийных регионов

11:16 | 24.08.2017 | Общество

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Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Пензенская область заняла 10 место в рейтинге событийных регионов для путешествий в сентябре 2017 года, который подготовлен создателями портала «Национальный календарь событий».

Пензенская область впервые вошла в топ-10 событийных регионов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По данным каталога, на предстоящий месяц всего запланировано 166 мероприятий, которые потенциально могут быть интересны туристам. Из них 24 удостоены статуса «Национальное событие – 2017».

Возглавила топ-10 Калининградская область, где в числе прочего состоится фестиваль исторических судов «Водная ассамблея».

На втором месте расположилась Воронежская область, где запланировано девять крупных событий, в основном — творческие и музыкальные.

В десятку привлекательных для путешествий регионов вошли также Ленинградская область, Приморский край, Калужская, Свердловская, Московская, Липецкая и Челябинская области.

Согласно представленным данным, в Пензенской области, которая замыкает топ-10, намечено пять туристско-привлекательных событий.

При этом регион включен в рейтинг впервые.

В числе мероприятий, которые, согласно данным на портале, пройдут в Пензенской области в сентябре, названы фестиваль русской народной песни, историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище», поэтический фестиваль имени М.П. Смирновой, международный живописный и скульптурный симпозиум, а также легкоатлетическая эстафета.
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