«Первый канал» стремится быть менее политизированным — Антон Верницкий Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. «Первый канал» стремится сделать свое вещание менее политизированным. Об этом сообщил корреспондент Антон Верницкий на фестивале СМИ «А мы из Пензы», который начал свою работу в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в четверг, 24 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проблему политизированности отечественного телевидения поднял главный редактор радиостанции «Эхо Пензы» Семен Вахштайн, выступивший модератором круглого стола.

Он высказал мнение, что особенно остро она стоит на федеральном уровне, а на региональном — менее выражена.

«У меня такое ощущение, потому что чем телевидение политизированнее, тем больше люди уходят в интернет», — пояснил Семен Вахштайн.

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Подключившийся к дискуссии Антон Верницкий отметил, что в первую очередь может отвечать за телеканал, на котором проработал более 25 лет.

«Мы пытаемся сломать тенденцию, стараемся начинать с человеческих тем», — сказал журналист.

Вместе с тем он обратил внимание на то, что «Первый канал» не может полностью абстрагироваться от политической повестки.

По словам Антона Верницкого, коллектив старается разбавлять такого рода информацию блоками социальной направленности, например, про сбор денег на лечение больных детей.

«Мы ищем некую народную тему, которая интересна всем», — добавил он, уточнив, что новостная программа ограничена по времени, поэтому не всегда получается вместить в выпуск все, что могло бы заинтересовать зрителя.