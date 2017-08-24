Пензенский губернатор призвал приучать к раздельному сбору мусора с раннего возраста Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил установить контейнеры для раздельного сбора мусора в филиале №2 детсада №130 «Росток», который был торжественно открыт в микрорайоне Заря города Пензы в четверг, 24 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо подумать, чтобы здесь были контейнеры для раздельного сбора мусора», — сказал он в ходе осмотра помещений учреждения.

Иван Белозерцев отметил, что несколько лет назад посещал детский сад в Швеции, где сортировка мусора является обыденным делом.

Читайте также

Юрий Ильин призвал жителей Пензы сортировать мусор

По мнению главы региона, раздельный сбор надо активнее внедрять в России, в том числе через систему образовательных организаций.

«Не все родители это дома делают. Пока это делают единицы. Надо через детей приучать родителей, чтобы дети им рассказывали, что должно быть так», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор добавил, что власти в свою очередь должны обеспечить наличие соответствующих контейнеров на мусорных площадках и озаботиться вопросами дальнейшей переработки отходов.

«Нужно этот проект реализовывать. [...] Это в комплексе надо решать, но с садика надо начинать», — сказал Иван Белозерцев.