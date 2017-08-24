На 100-летии «Пензенской правды» собрались несколько сотен человек Общество

Пенза, 24 августа 2017. PenzaNews. Несколько сотен человек собрались на торжественном мероприятии по случаю 100-летия «Пензенской правды» в областной филармонии вечером в четверг, 24 августа.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед началом торжества была открыта фотовыставка «Пензенская правда»: твоя история, твоя газета».

На четырех стендах были изображены черно-белые и цветные фотографии из архива издания с первых лет существования до наших дней.

Также состоялось гашение конверта, выпущенного к юбилею «Пензенской правды». Каждый из гостей праздника получил возможность приобрести его и поставить штамп со специальной надписью и числом.

Затем гости юбилея собрались в зале: целиком оказался занят партер и частично — бельэтаж. На празднике присутствовали сотрудники «Пензенской правды», официальные лица, представители духовенства, ветераны издания, читатели и друзья газеты.

Им продемонстрировали яркую 15-минутную театрализованную танцевальную постановку, которая рассказала о событиях, происходивших в стране начиная с 1917 года. Молодые артисты на сцене показали, что газета в течение века непрерывно менялась и становилась зеркалом общественной жизни.

Их выступление сопровождалось показом слайдов с фотографиями и изображениями страниц издания разных лет.

Обращаясь к собравшимся, губернатор Иван Белозерцев отметил, что склонен больше доверять газетам, чем интернет-СМИ, потому что первые традиционно на своих страницах поднимали насущные вопросы, волнующие жителей.

«Я искренне благодарен ветеранам, которые в разное время работали в газете «Пензенская правда» и многое сделали для воспитания нашего населения, молодого поколения. Эта работа неоценима, она огромна», — сказал он.

Глава региона добавил, что в 1990-е годы заметки о людях труда уступили место освещению других проблем.

«Я хочу пожелать сегодняшней редакции «Пензенской правды», чтобы сохраняли традиции ветеранов, [...] не скатывались на что-то другое. […] Чтобы проблемы поднимали, высвечивали их. Чтобы это было справедливо. Чтобы выдавали быстро, оперативно, достоверно, интересно и ярко материал. Тогда спрос на газету будет расти», — выразил уверенность Иван Белозерцев.

После этого ветеранам издания вручили подарки, которые принесли прямо к их почетным местам в первом ряду, в том числе книги «Пензенская правда»: хроники столетия».

Затем губернатор наградил действующих сотрудников газеты.

В продолжение мероприятия на сцене выступил фотограф, лауреат фестиваля «Поющие журналисты» Валерий Бархатов.