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Вышла в свет книга об истории «Пензенской правды»

12:21 | 05.08.2017 | Общество

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Пенза, 5 августа 2017. PenzaNews. Книга «Пензенская правда»: хроники столетия» издана в честь юбилея областной газеты, который отмечается в 2017 году.

Вышла в свет книга об истории «Пензенской правды». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ребята, дорогие, все, кто вопреки всему эту книгу сделал, спасибо огромное всем, и я думаю не раз от многих людей вы это спасибо услышите. Вопреки всем и всему, в самый нелегкий момент мы это сделали! Теперь у нас есть своя история в переплете», — написал главный редактор «Пензенской правды», председатель регионального отделения Союза журналистов России Павел Шишкин на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что это первое издание о событиях и людях, связанных с газетой.

«Мне кажется, все получилось. Хотя не мне, конечно, судить. Слишком я в данном случае пристрастен», — отметил главный редактор.

Павел Шишкин добавил, что ждал выхода книги с внутренним трепетом и нетерпением.

Также он привел на своей странице выдержку из предисловия издания, где поясняются причины, побудившие авторов к работе над книгой.

«Ведь, как бы ни пафосно звучало, но это долг перед теми людьми, которые писали «летопись современности», и, передав эстафету другим, скромно уходили, словно и не было их самих в этой истории. [...] Мы писали эту книгу и буквально влюблялись в своих героев, чьи судьбы часто достойны не нескольких строк, а отдельных книг [...], и, влюбляясь, осознавали и свою причастность к истории под названием «Пензенская правда». Мне кажется это очень важным, потому что вместе с осознанием сопричастности к истории появляется и чувство ответственности перед теми, кто был до тебя, и теми кто когда-то сменит нас», — говорится в тексте.
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