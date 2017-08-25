В Заречном введен особый противопожарный режим Общество

Заречный, 25 августа 2017. PenzaNews. Особый противопожарный режим введен в Заречном Пензенской области на период с 24 августа по 24 сентября. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Климанов.

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«На период действия особого противопожарного режима запрещено посещение гражданами территорий города, занятых древесно-кустарниковой растительностью, за пределами селитебной территории, а также въезд на данные участки всех видов транспорта, не связанного с выполнением специальных задач», — сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного.

В учреждении добавили, что эти же территории запрещается засорять бытовым, строительным мусором и промышленными отходами.

«Кроме того, нельзя разводить костры, сжигать мусор, использовать открытый огонь, бросать горящие спички, окурки, стекло, оставлять промасленные и пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы», — отметили в управлении.