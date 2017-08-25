В Пензенской области принят закон о поддержке обманутых дольщиков Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Закон «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков, привлекавших денежные средства граждан на строительство (создание) многоквартирных домов» принят во втором, окончательном, чтении в ходе 47-й очередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 25 августа.

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Представляя законопроект, председатель правительства Пензенской области Николай Симонов сообщил, что текст документа был доработан с учетом поступивших замечаний прокуратуры и предложений всех заинтересованных сторон.

«Уточнены критерии масштабного инвестиционного проекта. Существенно расширено понятие «Пострадавший участник долевого строительства», — пояснил он.

Николай Симонов добавил, что теперь к этой категории причислены жилищно-строительные и иные специализированные кооперативы.

«Данная поправка позволит защитить пострадавших участников даже в случае банкротства застройщиков», — отметил председатель областного правительства.

Он уточнил, что также добавлено понятие «Новый застройщик» — это, по его словам, позволит однозначно трактовать хозяйствующий субъект в случае реализации масштабного инвестиционного проекта.

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«Учтены замечания прокуратуры к качеству жилого помещения, предоставляемого новым застройщиком пострадавшему участнику долевого строительства. Учтен опыт других субъектов Российской Федерации. Предусмотренный механизм предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Пензенской области, муниципальной собственности, и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов является самым эффективным. Кроме того, в целях инвестиционной привлекательности земельных участков в бюджете Пензенской области могут предусматриваться субсидии бюджетам муниципальных образований для строительства инженерных коммуникаций к участкам массовой жилищной застройки», — пояснил Николай Симонов.

Он добавил, что ведение реестра проблемных объектов будет осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти Пензенской области, осуществляющим контроль и надзор в сфере долевого строительства.

В итоге законопроект был принят единогласно.