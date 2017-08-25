Депутат пензенской гордумы обратил внимание на недостаточную работу участковых Общество

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Депутат пензенской гордумы от избирательного округа №11 Александр Трутнев, входящий во фракцию КПРФ, обратил внимание на недостаточно плотное взаимодействие участковых уполномоченных полиции с населением.

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«Почему у нас такая текучка участковых полицейских? Люди не успевают с ними знакомиться. [...] Как правило, раньше участковый обходил свою территорию, всех знал. На сегодняшний момент, по крайней мере у меня в округе, такого не происходит», — сказал он после доклада врио начальника УМВД России по городу Пензе Николая Шишкова на 36-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

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На это временно исполняющий обязанности руководителя ведомства ответил, что личный состав на данный момент полностью укомплектован участковыми.

«Сотрудниками полиции, в том числе участковыми, проводится поквартирный обход. При проведении профилактических мероприятий каждый участковый оставляет свою визитку […] и наглядную агитацию. То есть в этом направлении работа идет постоянно. Возможно, кто-то из участковых находился в отпуске или в командировке», — пояснил Николай Шишков.

После этого Александр Трутнев попросил его обратить особое внимание на Заводской район.