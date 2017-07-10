Подавляющее большинство пензенцев не знают, кто у них участковый — опрос Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Свыше 2/3 жителей Пензенской области не знают, кто у них участковый уполномоченный полиции. Таковы результаты опроса, проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» в период с 26 июня по 9 июля 2017 года, в котором приняли участие 390 пользователей, в том числе 352 из Пензы и области.

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Примерно 15% респондентов сообщили, что знакомы со своим участковым лично.

Более 11% человек, принявших участие в онлайн-голосовании, сказали, что знают, кто у них участковый, но при этом лично они не знакомы.

Около 2% участников сетевого исследования затруднились с ответом.

Ранее на сайте ИА «PenzaNews» — с 15 мая по 25 июня 2017 года — проводилось еще три двухнедельных опроса на тему отношения граждан к работе полиции в Пензенской области. В каждом из них приняли участие несколько сотен человек.

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Так, согласно результатам первого опроса, свыше половины респондентов признались, что не доверяют сотрудникам полиции.

По итогам второго сетевого исследования около 40% его участников высказали мнение, что полиция работает плохо или очень плохо.

В ходе третьего онлайн-голосования более половины респондентов сообщили, что не ощущают защищенность от преступных посягательств на их жизнь, здоровье и имущество.

По информации УМВД России по Пензенской области, за 2016 год из органов внутренних дел региона по отрицательным мотивам были уволены 53 сотрудника. Больше всего увольнений пришлось на УМВД России по городу Пензе: за год управление покинули 13 полицейских.