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Пензенский депутат призвал полицию разобраться с тонированными машинами

15:05 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Председатель постоянной комиссии пензенской гордумы по общественной безопасности, защите прав граждан, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», призвал врио начальника городского управления МВД РФ Николая Шишкова разобраться с тонированными машинами.

Пензенский депутат призвал полицию разобраться с тонированными машинами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ну очень много тонированных машин ездит. Лобовики полностью затонированы — не видно кто, зачем, куда едет. Давайте наведем порядок, если есть такая возможность», — сказал депутат в ходе 36-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

В свою очередь Николай Шишков пояснил, что этот вопрос находится на постоянном контроле полиции.

«За 6 месяцев у нас задокументировано 3 тыс. 711 протоколов. В том [2016] году — 3 тыс. 500. Работа в этом направлении ведется», — подчеркнул он.

Вместе с тем Николай Шишков заверил, что примет просьбу народного избранника к сведению.
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