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Вячеслав Космачев награжден почетной грамотой губернатора

19:16 | 25.08.2017 | Общество

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Вячеслав Космачев награжден почетной грамотой губернатора в ходе 47-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

Вячеслав Космачев награжден почетной грамотой губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он отмечен за многолетний добросовестный труд в сфере здравоохранения и большой вклад в развитие регионального законодательства.

Вручая почетную грамоту, губернатор Иван Белозерцев пояснил, что не так давно Вячеслав Космачев отпраздновал юбилей.

«Ему совсем недавно исполнилось 50 лет. Я попросил, чтобы мы вручили эту почетную грамоту в Законодательном собрании — в присутствии коллег», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что Вячеслав Космачев заслужил эту грамоту, так как много лет отдал пензенской медицине.
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