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В Пензе проверят законность размещения шатра у «Могилевского дворика»

11:34 | 26.08.2017 | Общество

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Пенза, 26 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев распорядился проверить законность размещения шатра с символикой компании «Визит» неподалеку от «Могилевского дворика» — вблизи дома №17 на проспекте Строителей.

В Пензе проверят законность размещения шатра у «Могилевского дворика»

Фото: Penza-gorod.ru

Поручение выяснить, на каком основании он здесь находится, мэр дал представителям управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы по итогам выезда в микрорайон Арбеково в субботу, 26 августа.

Также он обратил внимание на то, что территория неподалеку от «Могилевского дворика» содержится ненадлежащим образом — местами она заросла бурьяном.

«Необходимо призвать к ответственности собственников нежилых помещений, чтобы они привели прилегающие территории в порядок», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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