Мэр Пензы проверил выполнение своего требования по асфальтированию внутридворовых дорог Общество

Пенза, 27 августа 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы проверил выполнение своего требования приступить к асфальтированию внутридворовых дорог, на которых в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены подготовительные работы, в воскресенье, 27 августа.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он посетил двор на улице Кижеватова, 33, и убедился, что подрядчик прислушался к его требованию.

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Глава администрации Пензы поручил управлению ЖКХ города усилить контроль за работами в рамках приоритетного проекта.

«Август подходит к концу, нужно более активно выполнять обязательства по контрактам», — пояснил Виктор Кувайцев.

Бригады дорожников также ведут подготовительные работы и устанавливают бордюрный камень на девяти участках — на улицах 8 Марта, Пацаева, Карпинского, Суворова и на проспекте Строителей, сообщает пресс-служба мэрии.