Кузнецкая компания оштрафована на 200 тыс. рублей за бутылку водки Общество

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Штраф в размере 200 тыс. рублей назначен ООО «Триумф» за нахождение в продаже в магазине «Фортуна» в селе Пазелки Кузнецкого района Пензенской области одной бутылки водки емкостью 0,25 литра с признаками подделки акцизной марки.

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Как сообщается в решении Первомайского районного суда Пензы, факт нарушения был установлен в ходе проведения профилактических мероприятий.

Представитель ООО «Триумф» с правонарушением не согласился, указав, что административный материал не содержит доказательств, подтверждающих принадлежность бутылки водки «Пять озер» именно этой организации.

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В обоснование он привел то, что при изъятии на ней был прикреплен ценник с указанием принадлежности ООО «Аист-НЛ».

Кроме этого, по его словам, продавец никогда не являлась работником ООО «Триумф», что следует из документов, предоставленных юридическим лицом. Однако женщина опровергла его слова, пояснив, что трудовая книжка у нее находится в Пензе по месту нахождения юридического адреса организации.

Помимо административного штрафа, суд принял решение конфисковать данную бутылку водки стоимостью 110 рублей и уничтожить ее.