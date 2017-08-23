В Кузнецке мужчина оштрафован на 250 тыс. рублей за хранение опасного рома Криминал

Пенза, 23 августа 2017. PenzaNews. 44-летний житель города Кузнецка Пензенской области, где осенью 2016 года произошло массовое отравление некачественным алкоголем, приговорен к штрафу в размере 250 тыс. рублей за хранение в целях сбыта опасной спиртосодержащей жидкости.

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«В июле 2016 года мужчина в неустановленном следствием месте приобрел 70 бутылок без этикеток и 1 тыс. 790 бутылок с этикетками «Bacardi Superior Original Premium Rum» емкостью 1 литр каждая со спиртосодержащей жидкостью, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья человека. Он хранил их в своем гараже в Кузнецке, в лесу на территории Кузнецкого района, а также в гараже знакомого, не осведомленного о преступном умысле приятеля», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что продать поддельный алкоголь злоумышленник не смог, поскольку его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

«Часть бутылок была изъята в ходе обыска у мужчины, другая — выдана добровольно его знакомым», — отметила собеседница агентства.

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Татьяна Махницкая уточнила, что в рамках исполнения приговора суда приняты меры к уничтожению 1 тыс. 860 бутылок с опасной спиртосодержащей жидкостью, которые являлись вещественными доказательствами по делу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в ноябре 2016 года в Кузнецке Пензенской области был зафиксирован факт массового отравления алкоголем после вечеринки в баре «Нора». Пять человек скончались.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В крови у всех погибших был обнаружен метанол. Предположительно, причиной отравления стала спиртосодержащая продукция, разлитая в литровые бутылки с этикетками «Ром Bacardi».