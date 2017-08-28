Железнодорожный районный суд Пензы отпраздновал новоселье Общество

Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Торжественное открытие отреставрированного исторического здания по адресу: Пенза, улица Белинского, 2, где теперь будет располагаться Железнодорожный районный суд, состоялось в понедельник, 28 августа.

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«Историческая справедливость восторжествовала еще и потому, что в XVIII веке это здание строилось специально для работы правоохранительной, судебной системы», — отметил губернатор Иван Белозерцев во время церемонии.

Глава региона передал коллективу памятный подарок — вазу, а также наградил почетной грамотой начальника отдела организационно-правового обеспечения управления судебного департамента в Пензенской области Елену Корниенко и вручил благодарность руководителю отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения ведомства Марине Доросинской.

В свою очередь председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов отметил, что необходимость переезда вызвана возросшими требованиями к площади и техническому оснащению.

«Сегодня мне бы хотелось поздравить судей Железнодорожного суда, секретарей с новосельем. Пожелать успехов, чтобы на новом месте вам работалось гораздо комфортнее, чем в прежние времена. Также мне хотелось бы сказать большое спасибо коллективу Льва Ходоса, который перерыл не один архив, посмотрел не одну историческую фотографию, чтобы восстановить истинный облик здания», — сказал он.

Также коллектив суда поздравил председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, который обратил внимание на то, что в последнее время уделяется особое внимание обеспечению хороших условий для работы судей.

«Исторический облик сегодня приобретает достойный вид», — добавил он.

Валерий Лидин подарил суду вазу с гербом Пензенской области и изображением здания Законодательного собрания региона.

Как отметил начальник управления судебного департамента региона Алексей Кардаков, в рамках реставрации была проделана большая работа.

«Не за горами строительство нового здания Пензенского областного суда, реконструкция здания Первомайского районного суда на улице Суворова, 217. Это сложнейшие, объемные, серьезные очень задачи, которые, я обещаю, если будет финансирование соответствовать заложенным сейчас параметрам, будут выполнены», — подчеркнул он.

В свою очередь председатель Железнодорожного районного суда Пензы Марина Рыжова от имени коллектива поблагодарила всех причастных за предоставленную возможность работать в обновленном здании и пообещала оправдать оказанное доверие.

Она отметила, что сотрудники старались максимально компенсировать возможные неудобства для граждан.

«Мы ни на один день не прекращали рассматривать дела», — пояснила председатель суда.

После этого была перерезана символическая красная лента, и собравшиеся смогли осмотреть отремонтированные помещения.

По новому адресу работа суда будет осуществляться с предстоящего вторника, 29 августа.

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Объект культурного наследия регионального значения «Второй корпус присутственных мест 1784–1794 годов, 1853 года» на улице Белинского в Пензе был передан управлению судебного департамента Пензенской области под размещение суда в 2012 году.

Здание было построено в 1791–1794 годах по проекту архитектора А.Я Ананьина для размещения губернских и уездных учреждений, преимущественно судебного назначения, пензенским подрядчиком, купцом первой гильдии К.П. Алферовым.

В 1853–1854 годах дом был перестроен по проекту пензенского инженера А.К. Шторха.

В 1871 году было выполнено расширение здания за счет надстройки мезонина над центральной частью и, предположительно, пристроя флигеля со стороны дворового фасада.

При подготовке проекта капремонта и реставрации были проанализированы исторические фотографии. Первоначальный облик был немного изменен, что стало следствием в том числе проводившихся в разные годы работ.

Была решена задача по ремонту и замене участков несущих конструкций здания, капремонту наружной сети инженерно-технического обеспечения. Здание приспособлено под нужды суда, при этом сохранен его исторический облик. Оперативно был решен вопрос по обустройству одного зала совещательной комнатой для присяжных заседателей.