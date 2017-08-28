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В Пензе открыта регистрация на форум городских сообществ

20:32 | 28.08.2017 | Общество

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Пенза, 28 августа 2017. PenzaNews. Форум городских сообществ, который объединит лидеров некоммерческих организаций, различных неформальных объединений, гражданских активистов и журналистов, пройдет на базе роллердрома парка «Олимпийский» в Пензе в субботу, 16 сентября. Об этом сообщается на сайте фонда «Гражданский Союз».

В Пензе открыта регистрация на форум городских сообществ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Тема мероприятия в 2017 году — «Что такое хорошо и что такое плохо. В городе».

«Сообщества с давней историей, новички с горящими глазами, общественные организации — все-все будут учиться превращать свои желания в полезные дела. Участники форума постараются разобраться в хитросплетениях развития родного города, увидеть опорные и проблемные точки в социальной и культурной инфраструктуре Пензы, понять, что для родного города хорошо, а что плохо. И, что само главное, определиться с тем, что надо сделать, чтобы жизнь в городе стала комфортнее, ярче и привлекательнее для его жителей», — говорится в анонсе.

Программа мероприятия рассчитана на весь день — с 10.00 до 18.30.

Откроет форум гостья из Перми — руководитель центра «Грани», член экспертного совета по вопросам совершенствования системы госуправления при правительственной комиссии РФ по административной реформе Светлана Маковецкая, которая выступит с мотивационной речью.

На 11.15 запланирована интерактивная игра «Чего хочет Пенза?», которую проведут тренеры в области социальных технологий — Егор Кудаков из Санкт-Петербурга и Оксана Тажирова из Нижнего Новгорода.

С 13.00 до 14.00 участники разделятся на две группы под руководством этих двух тренеров. Собравшиеся рассмотрят интерактивные презентации пензенских сообществ и НКО на тему «Точки пересечения между тем, что хорошо для городов, и тем, чего хочет Пенза».

После обеда — в 14.40 — активистов ждет лекция-тренинг «Проведение крупных мероприятий, работа со спонсорами» от директора и основателя компании Sponsor Consulting Евгении Мальцевой из Москвы.

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Параллельно будет организован мастер-класс председателя совета Форума доноров Татьяны Задирако из Москвы на тему «Как сохранить живыми себя, волонтеров и сотрудников, работая в команде городского проекта».

Затем будут работать интерактивные площадки.

В 16.00 Евгения Мальцева продолжит тренинг по проведению крупных мероприятий, а Татьяна Задирако проведет первую пробу курса по фандрайзингу для НКО с учетом новейших технологий.

В ходе финального мероприятия, которое начнется в 17.30, участники форума вместе с руководителем проекта «Интеллектуальный парк «Академия» Дарьей Тришиной подведут итоги работы.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.
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