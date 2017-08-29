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В Пензе 12 сотрудников колонии №7 приняли присягу

14:30 | 29.08.2017 | Общество

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Двенадцать сотрудников пензенской колонии №7, недавно поступивших на службу в уголовно-исполнительную систему, приняли присягу.

В Пензе 12 сотрудников колонии №7 приняли присягу

Фото: 58.fsin.su

В церемонии приняли участие руководство и личный составучреждения, председатель ветеранской организации Иван Занин, а также помощник начальника управления ФСИН России по Пензенской области по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев.

Начальник колонии №7 Игорь Блюденов разъяснил молодым сотрудникам значение присяги, отметив что ее принятие является важным событием в жизни каждого военнослужащего.

«Это торжественный и волнующий момент, священная клятва в верности служения народу и Отечеству. Присяга — нерушимый закон для сотрудника УИС», — сказал он.

В завершение мероприятия прозвучал государственный гимн Российской Федерации, а затем личный состав прошел по плацу торжественным маршем, сообщает пресс-служба УФСИН России по Пензенской области.
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