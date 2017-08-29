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В Пензе активист движения «Дети войны» вышел на одиночные пикеты

16:25 | 29.08.2017 | Общество

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Пенза, 29 августа 2017. PenzaNews. Активист общероссийской общественной организации «Дети войны» Владимир Зазерин провел в Пензе серию одиночных пикетов.

В Пензе активист движения «Дети войны» вышел на одиночные пикеты

Фото: Kprfpenza.ru

Как сообщает пресс-служба обкома КПРФ, одна из акций состоялась в микрорайоне Арбеково.

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Мужчина держал в руках плакат, надпись на котором гласила: «Позор партии «Единая Россия». «Дети войны» — нищие! Олигархи и чиновники — жируют!»

Тем самым он выразил протест против того, что представители самой большой фракции в Госдуме России несколько раз отказывались принять закон «О детях войны».

Другой одиночный пикет Владимир Зазерин провел у здания Законодательного собрания Пензенской области.

20 января 2017 года Госдума России рассмотрела три законопроекта «О детях войны». Они были внесены коммунистами, депутатами от «Справедливой России» и госсоветом Татарстана. В документах определяется статус «детей войны» и меры по их соцподдержке.

Правительство дало отрицательное заключение на все три законопроекта.

В прошлом созыве на рассмотрение нижней палаты российского парламента выносилось 12 подобных законопроектов, однако все они были отклонены.

В «Единой России» считают, что вопрос о мерах поддержки «детей войны» должен регулироваться на уровне субъектов федерации.
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