График рейсов «Саравиа» сбился из-за поломки самолета, не взлетевшего в Пензе Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. График полетов компании «Саратовские авиалинии» будет скорректирован в среду, 30 августа, из-за задержки рейса 6В 710 «Пенза — Москва», который должен был вылететь в Домодедово в 6.30, но был отложен по причине технической неисправности борта.

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«Во время подготовки к взлету индикатор сигнализации на предупреждающем табло сообщил о неготовности самолета выполнять полет», — прокомментировали ИА «PenzaNews» инцидент в пресс-службе «Саратовских авиалиний».

В компании пояснили, что вылет из Пензы был отложен до 11.00 — до прибытия резервного борта.

«Из-за нарушения графика полетов сегодня ожидаются задержки рейсов 6В 705 «Москва — Киров», 6В 706 «Киров — Москва», 6В 703 «Москва — Орск», 6В 704 «Орск — Москва», 6В 709 «Москва — Пенза», — уточнили в пресс-службе.

По словам одного из пассажиров задержанного рейса, вместо самолета Ан-148 полет из Пензы в Москву выполняется на воздушном судне Як-42.

«В связи с тем, что прямо при разгоне самолет решил не лететь, на смену Ан-148 пришел Як-42», — написал житель Пензы Сергей Простов на своей странице в Facebook.

Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Домодедово, рейс, который должен прибыть в Москву в 7.45, ожидают в столице в 12.10.