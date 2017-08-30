Жители Веселовки враждебно настроены по отношению к «Дому Вероники» Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Жители частных домов, расположенных в микрорайоне Веселовка города Пензы — неподалеку от пансиона для молодых инвалидов «Дом Вероники», враждебно настроены как к проекту в целом, так и к его участникам. Об этом сообщила сообщила председатель общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова.

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«Нас очень не любят местные жители. У нас периодически возникают разные проблемы. Это менталитет какой-то. Они говорят: «Мы не хотим, чтобы наши дети смотрели на уродов». Причем это транслируется в эфире, например, «11 канала», — пояснила она во время визита журналистов в «Дом Вероники» в среду, 30 августа.

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Мария Львова-Белова добавила, что на деятельность пансиона поступают многочисленные жалобы, которые являются необоснованными и касаются в основном проживания инвалидов по соседству со здоровыми людьми.

«Мы хотели строить курятник для ребят, чтобы они могли заниматься, чтобы курочки жили там, свои яйца [были]. Нам позвонили и сказали: «Не нужно, потому что вас замучают проверками». Местные жители настроены очень негативно», — отметила член Общественной палаты России.

По ее словам, жители Веселовки неоднозначно восприняли приезд в микрорайон людей с тяжелой степенью инвалидности с самого открытия «Дома Вероники», когда они отводили журналистов в сторону и высказывали опасения, что инвалидов собираются эксплуатировать.