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В Пензенской области нужно уходить от точечной застройки — Леонид Иоффе

17:31 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Комплексная застройка должна прийти на смену точечной в Пензенской области. Такое мнение высказал начальник департамента градостроительства и архитектуры – главный архитектор региона Леонид Иоффе.

В Пензенской области нужно уходить от точечной застройки — Леонид Иоффе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«К сожалению, предыдущие несколько лет мы занимались практикой точечного или фрагментарного строительства. На сегодняшний день, реализуя программу «Комфортная среда» [«Формирование комфортной городской среды»], мы должны пересмотреть свои подходы к этой теме и заниматься только комплексным освоением территории», — сказал он в ходе круглого стола, состоявшегося в мэрии Пензы в среду, 30 августа.

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Леонид Иоффе подчеркнул, что в настоящее время перед строительством любого здания и формированием участка проводится анализ территории.

«Мы смотрим на ситуацию: есть ли градостроительная документация, необходима ли ее корректировка, и определяем зону проведения проектных работ. Потому что если действовать по старому принципу, когда смотришь локально на кусок земли, не учитываешь то, что происходит на сопредельной территории, это дорога к конфликтам, к правовым вопросам, к техническим коллизиям. Соответственно, мы получаем ту ситуацию, которую на сегодняшний день нам приходится исправлять», — пояснил главный архитектор Пензенской области.
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