В пензенском парке Ульяновых предлагается восстановить яблоневый сад и фонтан Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Обустроить фонтан и восстановить яблоневый сад планируются в парке имени Ульяновых в микрорайоне Арбеково города Пензы. Об этом сообщил председатель совета ассоциации «СРО «Большая Волга», депутат гордумы Сергей Лисовол, который также является гендиректором строительной группы «Рисан», осуществляющей возведение жилого комплекса «Новые сады» вблизи парка.

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«Люди старшего поколения помнят, что в 1970-х годах там существовал фонтан. Это доминанта этого парка, которую мы хотим воплотить в жизнь на следующий год, сделать зоны для детей и взрослых. Рядом есть ЗАГС. [Планируем создать] зону для молодоженов», — пояснил он в ходе круглого стола, посвященного формированию комфортной городской среды, который состоялся в мэрии Пензы в среду, 30 августа.

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Сергей Лисовол добавил, что также намечено стилистически оформить площади под торговлю.

«Мы предлагаем создать некие торговые ряды в деревянном стиле и проводить там Медовый Спас и так далее», — отметил он.

Глава группы «Рисан» уточнил, что в парке планируется создать несколько зон, характеризующих разные исторические отрезки.

По словам Сергея Лисовола, проект «Парк» будет реализован в 2018 году, если он найдет отклик у мэрии.

«Бывает такая ситуация, когда нельзя реализовать все свои идеи на своей земле», — отметил он.