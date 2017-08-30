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Наталья Назарова предложила обновлять состав молодежного парламента каждые 2,5 года

20:15 | 30.08.2017 | Общество

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Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Председатель молодежного парламента Пензенской области Наталья Назарова предложила формировать коллегиальный совещательный орган при Законодательном собрании не каждые 5 лет, как это происходит в настоящее время, а спустя 2,5 года после начала работы очередного созыва.

Наталья Назарова предложила обновлять состав молодежного парламента каждые 2,5 года

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Молодые люди вырастают, устраиваются на работу и могут меньше заниматься общественной деятельностью», — пояснила она в ходе итогового заседания, состоявшегося в среду, 30 августа.

В свою очередь депутат Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва Яна Куприна задала Наталье Назаровой вопрос с намеком.

«Как Вы считаете, в этом зале сидит будущий председатель молодежного парламента следующего созыва?» — поинтересовалась она.

В ответ на это Наталья Назарова ответила, что очень на это надеется, дав понять, что готова продолжить работу в молодежном парламенте третьего созыва.

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Молодежный парламент при Законодательном собрании Пензенской области — коллегиальный совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах.

Положение о нем было утверждено в октябре 2008 года, персональный состав — в ноябре того же года. Первое заседание состоялось 9 декабря 2008 года.

Формируется в количестве 36 депутатов после избрания Законодательного собрания Пензенской области соответствующего созыва на срок его полномочий путем делегирования кандидатов народными избранниками.

Возраст депутатов молодежного парламента должен составлять от 16 до 30 лет включительно.
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