В Пензе подвели итоги работы молодежного парламента второго созыва Политика

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Председатель молодежного парламента Пензенской области второго созыва Наталья Назарова подвела итоги работы коллегиального совещательного органа, действующего при Законодательном собрании региона, в ходе заседания, прошедшего в среду, 30 августа.

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«В течение созыва состоялось 16 заседаний, на которых рассмотрено более 150 вопросов. Напомню, что созыв начал свою деятельность 26 декабря 2012 года. Пять лет работы молодежного парламента были сориентированы на трех основных направлениях: законотворчестве, проектной работе и взаимодействии с молодежными структурами», — сказала она.

По словам Натальи Назаровой, были разработаны проекты законов «О реализации молодежной политики в Пензенской области» и «Об использовании копии Знамени Победы в Пензенской области», которые приняты Заксобранием региона.

Она добавила, что молодые парламентарии разработали поправки в федеральное законодательство, в частности, в сфере ограничения продажи кальянов и электронных сигарет несовершеннолетним.

Вместе с тем председатель молодежного парламента пояснила, что основной сферой деятельности стало проектное направление.

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Наталья Назарова привела в пример инициативу «Каждый день горжусь Россией», в рамках которой проводятся тесты по истории Великой Отечественной войны и истории Отечества.

Говоря о других проектах, она назвала «Виртуальный фронт», в рамках которого в интернете публикуются статьи о выдающихся земляках, «Re: школа», совместную с ГИБДД акцию «Безопасная дорога детства», форум молодых парламентариев и прочие.

«Все мероприятия и проекты успешно реализуются при сотрудничестве с депутатами Законодательного собрания, исполнительными органами государственной власти, общественными организациями», — подчеркнула Наталья Назарова.