В Пензенской области предлагается принять закон о студотрядах Общество

Пенза, 30 августа 2017. PenzaNews. Закон «О развитии студенческих отрядов в Пензенской области» предлагается принять на основе модульного проекта, разработанного по итогам круглого стола, состоявшегося в Совете Федерации РФ в мае 2017 года. Об этом сообщил руководитель регионального штаба общественной организации «Российские студенческие отряды», депутат молодежного парламента Артем Колобов.

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«Студенческие отряды в Пензенской области реализуют важнейшие функции — это устройство ребят в свободное от учебы время, получение дополнительных профессиональных знаний и навыков и, конечно, воспитание современной молодежи, любящей свою страну, умеющей работать в коллективе, ценящей настоящую дружбу и уважающей здоровый образ жизни», — сказал он на итоговом заседании молодежного парламента второго созыва, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в среду, 30 августа.

Артем Колобов уточнил, что численность бойцов студотрядов составляет в регионе около 500 человек.

«Это тот показатель, который, естественно, должен улучшаться», — подчеркнул руководитель областного штаба РСО.

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Он пояснил, что принятие законопроекта позволит урегулировать на региональном уровне механизм взаимодействия органов власти и организации «Российские студенческие отряды».

Так, по его словам, документ будет определять полномочия органов власти в сфере поддержки студотрядов — она может носить организационный, информационный, финансовый или консультационный характер.

Артем Колобов уточнил, что подобные законы уже действуют в Ростовской, Тюменской и Архангельской областях.

По итогам заседания было решено принять законопроект за основу и начать процедуру его согласования.