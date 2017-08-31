Стало известно, кто в Пензе бесплатно получит компьютеры в рамках «Техники на благо» Общество

Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо», которая реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с 2009 года, определил очередных получателей компьютерной техники в ходе заседания, состоявшегося в четверг, 31 августа.

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Так, в частности, четыре компьютера, многофункциональное устройство и факс получит общественная организация «Совет ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» города Заречного.

Компьютеры также будут вручены гончарной мастерской «Капля солнца», действующей в рамках АНО «ПензаХобби»; волонтеру проекта «Дети войны» Ольге Мальцевой; пензенскому историку-краеведу Александру Волкову и многодетной матери из Лунино Евгении Красновой. Последняя получит еще и МФУ.

Кроме того, определены новые обладатели трех ноутбуков. Ими стали пенсионерка Нелли Алтухова, инвалид первой группы Григорий Пронин и пензенская региональная общественная организация «БлагоДарю», которая также получит многофункциональное устройство.

DVD-проигрыватель решено передать малообеспеченной семье Дергачевых, а цветной принтер — пензенской организации по защите животных «Вместе».

Благотворительная программа «Техника на благо» реализуется в Пензенской области по инициативе ИА «PenzaNews» фондом «Гражданский Союз» с декабря 2009 года. Она призвана помогать всем, кто действительно нуждается в бывшей в употреблении, но работающей компьютерной технике.

За годы реализации программы передано более 200 единиц техники свыше 100 получателям , среди которых семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, инвалиды, малоимущие граждане, а также некоммерческие организации, участвующие в развитии гражданского общества.

В рамках проекта «Техника на благо» старую оргтехнику передали информационное агентство «PenzaNews», Пензенский филиал компании «Ростелеком», Пензенское отделение компании «МегаФон», портал развлекательных заведений «Menupnz.ru», ИП Бичинов С.В., ТЦ «Элком», депутат пензенской гордумы IV и V созывов Александр Сейнов, политолог Анатолий Бодров, ПРО МОО «Союз социальной защиты детей», ЗАО «Исток», интернет-издание «Пенза-Спорт», ООО «Байт», ООО «ПроСТО», МУП «БТИ города Пензы», ЗАО «Волгостальмонтаж», «АРН-Аудитор», ООО «СКБ Амрита», НПФ «Круг», ООО НПФ «Кристалл», ООО «РЦ «КОДЕКС-Пенза», персональная творческая мастерская А.А. Бреусова, Пензенский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», компания «Флэк Софт», ООО «Святозаръ», ООО «Пензагропроект», «Пензенский бизнес-журнал», аудиторская фирма «Партнер-Аудит», Пензенское отделение Сбербанка России, правозащитник Юрий Вобликов, ЗАО «Пензнефтепродукт», ООО «Окружность», ОАО «Электромеханика», OOO «Консалт-Групп», ГК «Ростум», региональное отделение Института развития современных образовательных технологий, Максим Харламов, Андрей Наземнов, Дмитрий Ященко, Татьяна Калямина, предприниматели Вадим Бусаров, Лев Козлов и Игорь Жулимов, дизайнер Михаил Инюшкин, Полина Козлова, Софья Негреску, а также фонд «Доброе дело» (Москва).



В экспертный совет благотворительной программы «Техника на благо» входят основатель проекта, главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров и главный специалист службы анализа, планирования, маркетинга и рекламы банка «Кузнецкий» Мария Давыдова.