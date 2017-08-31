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Для прямой линии пензенского губернатора оборудована студия в драмтеатре

14:16 | 31.08.2017 | Общество

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым организована в 2017 году в новом формате: студия для нее оборудована в холле драматического областного театра имени А.В. Луначарского.

Для прямой линии пензенского губернатора оборудована студия в драмтеатре

Фото: Tv-penza.ru

Трансляцию осуществляют четыре телеканала — «11 канал» (ТРК «Наш Дом»), «Россия 24. Пенза» (ГТРК «Пенза»), «Экспресс» (ТРК «Экспресс») и «ТВ-Пенза» (МУП «Арцис»).

В роли ведущих прямой линии выступили Екатерина Миленькая и Павел Лютов. Также в студии работают журналисты Наталья Карпеева и Сергей Федотов.

Кроме того, для участия в прямой линии были приглашены представители различных отраслей — промышленности, сельского хозяйства, образования и других. Предполагается, что они получат возможность задать свой вопрос главе региона.

Помимо этого, запланированы включения из районов Пензенской области.

Согласно данным, озвученным в начале прямой линии, всего в адрес губернатора поступило более 700 обращений.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2016 году прямая линия с губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым была анонсирована на следующий день после одноименной телепрограммы с участием президента РФ Владимира Путина.

Она преподносилась как ее аналог, однако фактически превратилась в телепередачу «11 канала» с главой региона в качестве специального гостя.
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