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Пензенские власти не допустили перехода 2 тыс. жителей в ранг обманутых дольщиков

16:55 | 31.08.2017 | Общество

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Пенза, 31 августа 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области во взаимодействии с местными строительными компаниями, завершившими проекты испытывающих кризис коллег, не допустили, чтобы 2 тыс. человек, вложивших деньги в будущие квартиры, попали в число обманутых дольщиков. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Пензенские власти не допустили перехода 2 тыс. жителей в ранг обманутых дольщиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По 2 тыс. дольщиков мы вопрос решили. Наши строительные компании «подставили плечо», достроили эти жилые дома и 2 тыс. дольщиков въехали в свои квартиры», — сказал глава региона в ходе прямой линии, отвечая на вопрос председателя торгово-промышленной палаты Пензенской области Владимира Подобеда о мерах, принимаемых на уровне субъекта федерации, чтобы «проблема долгостроев не перешла в проблему обманутых дольщиков».

Иван Белозерцев отметил, что работа, которая проводилась в последние два года, не освещалась в публичной плоскости, «потому что это могло привести только вред».

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«У нас остаются проблемными где-то еще 600, может быть, 700 дольщиков. Мы по ним работаем по этой же схеме», — пояснил губернатор.

Он также выразил надежду на то, что улучшению ситуации будет способствовать региональный закон, принятый на прошлой сессии Законодательного собрания.

Глава региона пояснил, что он дает право предлагать различные преференции и выделять бесплатные земельные участки компаниям, которые возьмут на себя обязательство завершить проблемный объект.

«У меня есть уверенность, что мы и эти дома достроим», — подчеркнул Иван Белозерцев.
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