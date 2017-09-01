В Пензе на одном из перекрестков дороги-дублера начали работать светофоры Общество

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Светофоры, установленные на дублере улицы Окружной в Пензе — в районе пересечения с дорогой, ведущей по направлению к ресторану «Засека» — начали работать в пятницу, 1 сентября.

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Они настроены таким образом, что преимущество имеют автомобилисты, следующие по дороге-дублеру: для них зеленый свет горит примерно 40 секунд.

Для тех, кто едет от спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в сторону совхоз-техникума или обратно, отведено вдвое меньше.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», светофоры начали устанавливать на дороге-дублере в Пензе в середине августа 2017 года.

На втором оживленном перекрестке — в районе пересечения дублера с дорогой на Ленинский лесхоз — движение пока регулируется с помощью знаков.