18:49:47 Пятница, 1 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе на одном из перекрестков дороги-дублера начали работать светофоры

15:14 | 01.09.2017 | Общество

Печать

Пенза, 1 сентября 2017. PenzaNews. Светофоры, установленные на дублере улицы Окружной в Пензе — в районе пересечения с дорогой, ведущей по направлению к ресторану «Засека» — начали работать в пятницу, 1 сентября.

В Пензе на одном из перекрестков дороги-дублера начали работать светофоры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Они настроены таким образом, что преимущество имеют автомобилисты, следующие по дороге-дублеру: для них зеленый свет горит примерно 40 секунд.

Для тех, кто едет от спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» в сторону совхоз-техникума или обратно, отведено вдвое меньше.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», светофоры начали устанавливать на дороге-дублере в Пензе в середине августа 2017 года.

На втором оживленном перекрестке — в районе пересечения дублера с дорогой на Ленинский лесхоз — движение пока регулируется с помощью знаков.
Актуальное
Читайте также
В центре Пензы без горячей воды остаются две школы, детсад и больница Львица Майя перевезена из зоопарка в Пензенский район
Пензенские дачники могут передать излишки урожая в зоопарк В Пензенской области скончался мужчина, которого переехал погрузчик с людьми в ковше
Двое жителей Волгограда предстанут перед судом за кражи у пензенских пенсионеров В городе «Спутник» открыта новая школа
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама